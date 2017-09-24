Двое альпинистов разбились в Башкирии на глазах у чиновников

Двое альпинистов из Екатеринбурга сорвались с горы на глазах депутатов в Башкирии.

Как сообщает агентство «URA.RU», альпинистка разбилась насмерть, а ее друг получил множественные переломы. Очевидцем трагедии стала зампредседателя комитета Государственного Собрания по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфина Шагапова, которая недалеко от места происшествия проводила встречу с коллегами по вопросам внутреннего туризма, дорог и инфраструктуры.

Шагапова пояснила, что в один момент альпинисты сорвались и, ударившись о выступ, упали на землю. Девушка погибла на месте, а ее друга местные депутаты несли на самодельных носилках до приезда сотрудников МЧС.

Ранее стало известно, что спасатели приехали на место трагедии спустя четыре с половиной часа.