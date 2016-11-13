Движение поездов в Подмосковье полностью восстановлено
Железнодорожники и сотрудники МЧС полностью восстановили движение поездов на Московской железной дороге. Все составы следуют по расписанию.
В пятницу в Центральной России прошел ледяной дождь, затем на смену плюсовой температуре пришли заморозки с обильными снегопадами. Это спровоцировало образование гололедицы на дорогах, повреждение линий электропередачи и падение деревьев.
Сейчас на МЖД продолжают курсировать локомотивы с устройствами для устранения обледенения. Кроме того, на столичной магистрали работает специальный вагон-лаборатория, который проводит диагностику контактной сети, сообщает РИА Новости.
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