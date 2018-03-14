Движение по Крымскому мосту может открыться в мае

Президент России Владимир Путин не исключил, что движение автомобилей по Крымскому мосту может быть открыто раньше запланированного срока.

По словам Аркадия Ротенберга - руководителя компании «Стройгазмотаж», которая выступает генподрядчиком строительства моста, автомобильная часть будет готова уже в мае.

В связи с этим Путин подчеркнул, что дорожникам надо еще как следует поработать с подъездными путями и выразил надежду, что россияне смогут воспользоваться Крымским мостом уже этим летом.

Президент также поблагодарил строителей за работу, которая идет непрерывно с февраля 2016 года.

Движение автомобилей по графику запланировано на декабрь 2018 года, поездов - в 2019 году.

Крым стал российской территорией после референдума, проведенного на полуострове в 2014 году. В ходе голосования более 97 процентов жителей Крыма и Севастополя высказались за присоединение к России, сообщает «Национальная служба новостей».

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Теги:
Места: Россия, Крым
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