Движение Эммануэля Макрона лидирует на выборах во Франции
Движение «Республика на марше», которое возглавляет президент Франции Эммануэль Макрон, лидирует на выборах в нижнюю палату парламента.
Вместе с союзным центристским «Демократическим движением» партия главы государства набрала свыше 32% голосов, передает ТАСС со ссылкой на МВД Франции.
Правоцентристская партия «Республиканцы» совместно с рядом движений смогла получить 21,5% голосов. Возглавляемый Марин Ле Пен «Национальный фронт» показал третий результат – 13,2% голосов.
Выборы в нижнюю палату французского парламента проходят по мажоритарной системе в два тура. Второй тур пройдет 18 июня. В общей сложности на мандаты претендуют чуть менее восьми тысяч кандидатов.
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