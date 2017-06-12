Движение Эммануэля Макрона лидирует на выборах во Франции

Движение «Республика на марше», которое возглавляет президент Франции Эммануэль Макрон, лидирует на выборах в нижнюю палату парламента.

Вместе с союзным центристским «Демократическим движением» партия главы государства набрала свыше 32% голосов, передает ТАСС со ссылкой на МВД Франции.

Правоцентристская партия «Республиканцы» совместно с рядом движений смогла получить 21,5% голосов. Возглавляемый Марин Ле Пен «Национальный фронт» показал третий результат – 13,2% голосов.

Выборы в нижнюю палату французского парламента проходят по мажоритарной системе в два тура. Второй тур пройдет 18 июня. В общей сложности на мандаты претендуют чуть менее восьми тысяч кандидатов.