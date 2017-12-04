Двигатели Voyager-1 ожили спустя почти 40 лет
Специалисты NASA привели в действие двигатели космического аппарата Voyager-1, молчавшие 37 лет.
Это было сделано с целью корректировки полета космического зонда так, чтобы его антенны всегда были направлены в сторону Земли. Специалисты американского аэрокосмического агентства проводили подобные операции и ранее, но при этом задействовались другие двигатели аппарата. Однако с некоторых пор их мощности стало не хватать.
По словам руководителя проекта Voyager Сюзанны Додд, запуск двигателей, пребывавших в бездействии почти четыре десятка лет, продлит работу аппарата еще на два-три года, сообщается на сайте агентства.
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