Двигатели Voyager-1 ожили спустя почти 40 лет

Специалисты NASA привели в действие двигатели космического аппарата Voyager-1, молчавшие 37 лет.

Это было сделано с целью корректировки полета космического зонда так, чтобы его антенны всегда были направлены в сторону Земли. Специалисты американского аэрокосмического агентства проводили подобные операции и ранее, но при этом задействовались другие двигатели аппарата. Однако с некоторых пор их мощности стало не хватать.

По словам руководителя проекта Voyager Сюзанны Додд, запуск двигателей, пребывавших в бездействии почти четыре десятка лет, продлит работу аппарата еще на два-три года, сообщается на сайте агентства.