На двери участвовавшего в теракте в Берлине грузовика найдены отпечатки Аниса Амри

Правоохранительные органы Германии идентифицировали отпечатки пальцев, обнаруженные на двери грузовика, который использовался при совершении теракта на Рождественской ярмарке в Берлине.

По данным немецких СМИ, они принадлежат выходцу из Туниса Анису Амри, - сообщает ТАСС.

По данным газеты Spiegel, Амри еще несколько месяцев назад предлагал исламистским группировкам использовать себя в качестве террориста-смертника, но этой информации было недостаточно для его задержания.

Сообщалось также, что за две недели до совершения теракта Амри оборвал связи с семьей.