На двери участвовавшего в теракте в Берлине грузовика найдены отпечатки Аниса Амри
Правоохранительные органы Германии идентифицировали отпечатки пальцев, обнаруженные на двери грузовика, который использовался при совершении теракта на Рождественской ярмарке в Берлине.
По данным немецких СМИ, они принадлежат выходцу из Туниса Анису Амри, - сообщает ТАСС.
По данным газеты Spiegel, Амри еще несколько месяцев назад предлагал исламистским группировкам использовать себя в качестве террориста-смертника, но этой информации было недостаточно для его задержания.
Сообщалось также, что за две недели до совершения теракта Амри оборвал связи с семьей.
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