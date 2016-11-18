Двадцать тысяч обледенелых деревьев убрали с ЛЭП в Подмосковье

Более 20 тысяч обледенелых деревьев сняли с линий электропередачи работники Московской объединенной электросетевой компании в Подмосковье, сообщает пресс-служба МОЭСК.

Как отмечается в материале, в период с 11 ноября энергетики МОЭСК восстановили 1,4 тысячи линий 6-10 кВ суммарной протяженностью более 126 километров и две тысячи линий 0,4 кВ протяженностью 80 километров.

Кроме того, было заменено более 250 поваленных опор.

Сейчас в регионе 235 бригад МОЭСК, в которых более 1,1 тысячи человек, и свыше трехсот единиц спецтехники круглосуточно работают над устранением последствий ледяного дождя, обрушившегося на прошлой неделе на столичный регион, сообщает «Подмосковье сегодня».