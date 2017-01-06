Дутерте заявил о готовности Филиппин к военным учениям с РФ

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что его страна готова к проведению совместных с Россией военных учений в целях укрепления морского сотрудничества.

Ранее филиппинский лидер посетил большой противолодочный корабль ВМФ России «Адмирал Трибуц», который в настоящее время находится в Маниле. Дутерте подчеркнул, что российские корабли могут в любое время заходить в данный порт и с любыми целями. При этом он выразил надежду на то, что РФ станет для Филиппин как союзником, так и защитником, передает РИА «Новости».

В прошлом году глава МИД Филиппин Перфекто Ясай заявил о планах по расширению сотрудничества с РФ в сфере обороны и безопасности. Зарубежные СМИ, в свою очередь, сообщили о готовности России поставлять Филиппинам оружие, включая подводные лодки и самолеты.