Дутерте считает Филиппины не готовыми к военному союзу с РФ

Президент Филиппин Родриго Дутерте считает, что его стране пока не следует заключать военные союзы с Россией и Китаем.

«Я не готов к военным союзам – нам уже приходилось заключать такие союзы в 50-е», - заявил филиппинский лидер в интервью RT. В то же время он отметил, что согласен на сотрудничество с РФ и КНР в целях продвижения мира во всем мире.

Отвечая на вопрос об отношениях с США, Дутерте выразил надежду на их улучшение с приходом к власти Дональда Трампа. При этом он выразил недовольством политикой нынешней администрации США в отношении Филиппин. «Всякий раз, когда США выступают с критикой или делают замечание, они формулируют это как условие», - пояснил он.