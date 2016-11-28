Дутерте считает Филиппины не готовыми к военному союзу с РФ
Президент Филиппин Родриго Дутерте считает, что его стране пока не следует заключать военные союзы с Россией и Китаем.
«Я не готов к военным союзам – нам уже приходилось заключать такие союзы в 50-е», - заявил филиппинский лидер в интервью RT. В то же время он отметил, что согласен на сотрудничество с РФ и КНР в целях продвижения мира во всем мире.
Отвечая на вопрос об отношениях с США, Дутерте выразил надежду на их улучшение с приходом к власти Дональда Трампа. При этом он выразил недовольством политикой нынешней администрации США в отношении Филиппин. «Всякий раз, когда США выступают с критикой или делают замечание, они формулируют это как условие», - пояснил он.
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