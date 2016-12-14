Дутерте рассказал о личных методах борьбы с преступностью на Филиппинах

Президент Филиппин Родриго Дутерте рассказал, что до своего избрания на пост главы государства лично расправлялся с подозреваемыми в совершении преступлений.

По его словам, будучи мэром города Давао, он пускал в ход оружие против подозреваемых для того чтобы подать пример полицейским. «Я ездил на мотоцикле по Давао и патрулировал улицы. Я на самом деле искал какую-нибудь стычку, чтобы убить кого-нибудь», - цитирует РИА «Новости» слова филиппинского лидера со ссылкой на AFP,

Дутерте заявил, что не намерен прекращать ранее начатую жесткую кампанию по борьбе с наркозависимыми людьми и торговцами наркотиками. Мировая общественность и ООН неоднократно осуждали методы филиппинского лидера, но он не прислушивается к критике.