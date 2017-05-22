Дутерте рассчитывает договорится о поставках российского оружия Филиппинам

Президент Филиппин Родриго Дутерте планирует убедить российского главу Владимира Путина в необходимости поставок оружия в свою страну.

По его мнению, достаточно того, чтобы Россия поставляла высокоточные наземные ракеты. Дутерте также отметил, что у России вооружение луче американского, поэтому он принял решение обратиться именно к Москве.

«Но россияне не только лучше в этом, они щедры и готовы помочь», — цитирует «РИА Новости» слова главы Филиппин.

Он также добавил, что сейчас в мире «можно верить только словам России и Китая», обвинив США в лицемерности. Ранее министр обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил, что Манилу интересуют российские вертолеты, подводные лодки и бронетехника.

Президент России Владимир Путин встретится 25 мая со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте в Москве.

Ранее филиппинский лидер отказался от предложения президента США Дональда Трампа посетить Белый дом, сославшись на высокую занятость и желание посетить с официальным визитом Россию и Израиль.