Дутерте пригрозил Штатам отказом в размещении войск на Филиппинах

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что его страна может обойтись без финансовой поддержки Вашингтона и пригрозил аннулировать соглашение о размещении в стране американских войск.

Так Дутерте прокомментировал решение агентства США по помощи зарубежным странам Millennium Challenge Corporation отложить голосование по предоставлению Филиппинам гранта. Американская сторона усомнилась в соблюдении гражданских прав в стране.

«Око за око. Если вы можете это сделать, то и мы тоже. Это не односторонне движение. Пока-пока, Америка», - цитирует филиппинского лидера AP.

Дутерте также добавил, что США позволяют себе военные провокации в отношении Китая, а его страна никогда не стане воевать ни с КНР, ни с Россией.