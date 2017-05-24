Дутерте попросил у Путина современное оружие

Президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным, которая состоялась поздно вечером 23 мая в Москве, назвал Россию близким другом Филиппин.

По его словам, он приехал в Москву, чтобы просить Россию о помощи в вопросах поставок современного вооружения.

Дутерте пояснил, что вооружение необходимо Филиппинам для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Он также отметил, что ранее Филиппины заказывали оружие в США, «но сейчас ситуация не очень гладкая».

В свою очередь, Владимир Путин выразил соболезнования в связи с террористической атакой на юге Филиппин, из-за которой Дутерте сократил свой визит в Москву, приняв решение вернуться в Манилу на два дня раньше.

Президент Филиппин Родриго Дутерте экстренно вернулся в Манилу из-за захвата города Марави группировкой «Маут», присягнувшей террористам «Исламского государства» (запрещена в РФ). Запланированная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась 23 мая, а не 25, как планировалось ранее, сообщает «ТВ Центр».

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