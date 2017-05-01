Дутерте отказал Трампу во встрече из-за планов посетить Россию и Израиль

Президент Филиппин Родриго Дутерте, известный как «мастер оскорблений», отказался от предложения президента США Дональда Трампа посетить Белый дом, сославшись на высокую занятость.

«Я занят. Я не могу дать точного обещания. Я должен поехать в Россию. Я должен поехать в Израиль», — заявил филиппинский лидер.

Ранее Трамп пригласил главу Филиппин Дутерте в Белый дом, не посоветовавшись при этом с Государственным департаментом или Советом национальной безопасности США. Поступок Трампа вызвал бурю негодования среди правозащитных организаций, которые обвиняют Дутерте в поддержке наркоторговли, запугивании прессы и политических оппонентов.

Дутерте получил скандальную известность, назвав главу США Барака Обаму «сыном шлюхи», генсека ООН «дураком», а также нецензурно выражался в адрес Евросоюза, сообщает Life.

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