У Думы проходит акция в поддержку Леонида Слуцкого
Активисты проводят одиночные пикеты у здания Госдумы в поддержку обвиненного в сексуальных домогательствах депутата Леонида Слуцкого.
Участники акции принесли с собой плакаты, согласно которым парламентарий – патриот России и враг Запада, а также «настоящий человек». По мнению активистов, обвинения в его адрес являются заказными и выдвинуты прозападными журналистами, передает «ФедералПресс».
Некоторое время назад, у стен Думы прошла акция противников депутата, требовавших его отставки. В ней приняла участие кандидат в президенты России Ксения Собчак.
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