У Думы проходит акция в поддержку Леонида Слуцкого

Активисты проводят одиночные пикеты у здания Госдумы в поддержку обвиненного в сексуальных домогательствах депутата Леонида Слуцкого.

Участники акции принесли с собой плакаты, согласно которым парламентарий – патриот России и враг Запада, а также «настоящий человек». По мнению активистов, обвинения в его адрес являются заказными и выдвинуты прозападными журналистами, передает «ФедералПресс».

Некоторое время назад, у стен Думы прошла акция противников депутата, требовавших его отставки. В ней приняла участие кандидат в президенты России Ксения Собчак.