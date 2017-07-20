У Думы появится собственное телевидение

В Госдуме обсуждают вопрос о создании организации, которая будет заниматься «полноценным» информированием населения России о деятельности парламента и работе депутатов в регионах.

Предложение по созданию автономной некоммерческой организации «Парламентское телевидение» было высказано думским комитетом по регламенту. Идею поддержали все фракции.

Предполагается, что новое СМИ начнет работу в 2018 году. В организации будет сформировано наблюдательный совет. В его состав войдут представители фракций, глава комитета по информационной политике Леонид Левин, а председательствовать будет бывший тележурналист, вице-спикер Петр Толстой, передает экспертный канал «ФедералПресс».

В настоящее время работа Госдумы освещается в программе «Парламентский час», выходящей на телеканале «Россия 24».