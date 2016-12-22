В Думу внесли законопроект о наказании для осквернителей произведений искусства

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, предусматривающий административную ответственность произведений искусства, а также срыв кинопоказов, театральных постановок и концертов.

Максимальное наказание за указанные правонарушения составит штраф в размере до 100 тысяч рублей или обязательные работы до 200 часов.

Авторами инициативы выступили члены думского комитета по культуре, включая Станислава Говорухина и Иосифа Кобзона, сообщает РИА «Новости».

Разработку проекта они объяснили участившимися в последнее время инцидентами с порчей произведений искусства во время выставок и запретами театральных постановок.

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