В Думу внесен законопроект об усилении контроля в антикоррупционной сфере
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий ужесточение контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции.
Руководители госкорпораций, государственных внебюджетных фондов могут получить право получать справки по счетам физических и юридических лиц для проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе. Они также получат возможность привлекать нарушителей к дисциплинарной ответственности в упрощенном порядке.
При этом устанавливается единый срок давности для совершения правонарушений – он составляет не более трех лет, передает РИА «Новости».
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