В Думу внесен законопроект об использовании «электронных больничных»

Правительство внесло в Госдуму законопроект об использовании больничного листа нетрудоспособности в электронном виде, следует из документа, размещенного в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке говорится, законопроект предусматривает возможность использования листка нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа.

Электронный больничный будет формироваться в автоматизированной информационной системе и подписываться электронной подписью уполномоченных лиц.

В будущем предлагается отменить выдачу листа нетрудоспособности, полностью заменив на его электронную версию. Сообщает ТАСС.