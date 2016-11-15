В Думу внесен законопроект об использовании «электронных больничных»
Правительство внесло в Госдуму законопроект об использовании больничного листа нетрудоспособности в электронном виде, следует из документа, размещенного в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В пояснительной записке говорится, законопроект предусматривает возможность использования листка нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа.
Электронный больничный будет формироваться в автоматизированной информационной системе и подписываться электронной подписью уполномоченных лиц.
В будущем предлагается отменить выдачу листа нетрудоспособности, полностью заменив на его электронную версию. Сообщает ТАСС.
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