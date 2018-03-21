Думская комиссия по этике оправдала Леонида Слуцкого
Комиссия Госдумы по этике признала необоснованными и спланированными обвинения в домогательстве в адрес председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого.
В комиссии сделали акцент на том, что обвинения журналисток в отношении парламентария были выдвинуты практически одновременно и при этом спустя от одного года до трех лет с момента предполагаемых домогательств.
Изучив имеющиеся факты, комиссия пришла к выводу, что действия заявительниц носят избирательный, целенаправленный и спланированный характер, передает «Интерфакс». Нарушений депутатом поведенческих норм она не усмотрела.
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