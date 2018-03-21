Думская комиссия по этике оправдала Леонида Слуцкого

Комиссия Госдумы по этике признала необоснованными и спланированными обвинения в домогательстве в адрес председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

В комиссии сделали акцент на том, что обвинения журналисток в отношении парламентария были выдвинуты практически одновременно и при этом спустя от одного года до трех лет с момента предполагаемых домогательств.

Изучив имеющиеся факты, комиссия пришла к выводу, что действия заявительниц носят избирательный, целенаправленный и спланированный характер, передает «Интерфакс». Нарушений депутатом поведенческих норм она не усмотрела.