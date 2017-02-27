В Думе вернутся к рассмотрению закона о гуманном отношении к животным

Депутаты Госдумы намерены вернуться к рассмотрению законопроекта о гуманном отношении к животным. Предполагается, что он будет принят в мае.

Глава думского комитета по экологии Ольга Тимофеева рассказала «Интерфаксу», что текст проекта будет в ближайшее время обнародован. До 24 марта в него будут приниматься поправки от регионов.

Она добавила, что желательно поторопиться с принятием закона, закрепить в нем базовые нормы, а затем по необходимости корректировать его.

В первом чтении документ был принят Думой еще в 2011 году. Однако после этого работа над проектом была приостановлена.