В Думе считают президента Франции безответственным болтуном

Французский лидер Эмманюэль Макрон делает заявления, которые не входят в сферу его ответственности. Об этом заявил российский парламентарий Константин Затулин.

Ранее Макрон выступил с идеей создания международной коалиции, которая будет бороться с финансированием терроризма.

Отвечая на опрос о возможном присоединении России к этой коалиции, Затулин отметил, что Макрон своими предложениями просто пытается придать Франции значение на мировой арене, сообщает Nation News.