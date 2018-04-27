В Думе считают президента Франции безответственным болтуном
Французский лидер Эмманюэль Макрон делает заявления, которые не входят в сферу его ответственности. Об этом заявил российский парламентарий Константин Затулин.
Ранее Макрон выступил с идеей создания международной коалиции, которая будет бороться с финансированием терроризма.
Отвечая на опрос о возможном присоединении России к этой коалиции, Затулин отметил, что Макрон своими предложениями просто пытается придать Франции значение на мировой арене, сообщает Nation News.
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