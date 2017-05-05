В Думе прокомментировали инициативу Роспотребнадзора по инвалидам

Зампред думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев порекомендовал Роспотребнадзору не отделять инвалидов от общества.

Таким образом он прокомментировал предложение ведомства штрафовать компании за отказ в обслуживании инвалидам, а также пенсионерам и несовершеннолетним.

«Вроде идея хорошая, надо заботиться о социально незащищенных гражданах. Но опять прослеживается тенденция отделить инвалидов от остального общества. Надо всех граждан защищать от некачественных товаров и услуг, а не только инвалидов», - сказал он в интервью НСН.

Ранее сообщалось, что идея Роспотребнадзора носит концептуальный характер и конкретных поправок в КоАП пока нет. Однако работа над соответствующим проектом уже ведется. По мнению СМИ, вероятность его принятия довольно высока.

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Места: Россия
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