В Думе предложили ввести новый праздник

Депутат Госдумы Дмитрий Белик выступил с инициативой об учреждении нового Дня воинской славы.

Он предлагает 12 мая праздновать День освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Парламентарий уже подготовил соответствующий законопроект.

По его словам, поводом для этого послужили многочисленные обращения ветеранов. Белик добавил, что новый праздник не будет выходным днем, сообщает Nation News со ссылкой на RT.

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Места: Россия, Крым
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