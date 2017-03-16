Думе предложили узаконить конфискацию автомобилей за опасное вождение
Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков направил главе думского комитета по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову предложение об ужесточении наказания за повторное опасное вождение.
По его мнению, нарушителей следует наказывать конфискацией транспортного средства, поскольку лишение права управлять им может оказаться недостаточно действенным, передает ТАСС.
«Лишь более серьезное наказание способно оказать наилучшее воздействие в целях минимизации нарушений», - цитирует агентство автора инициативы. О отметил, что подобная мера применяется к нарушителям в Белоруссии.
Идею поддержали в ЛДПР, отметив, что санкции, применяемые к лихачам сегодня, не работают.
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