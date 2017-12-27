В Думе предложили установить слежку за продуктами

Проблему присутствия на прилавках фальсифицированных или контрафактных продуктов питания не решить без федеральной системы отслеживания. Такого мнения придерживается замглавы думского комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.

Она полагает, что отслеживание продуктов на всех этапах от выращивания до реализации может стать по-настоящему эффективным методом в борьбе с фальсификатом, пишет «Парламентская газета».

Депутат считает, что путем ужесточения уголовной ответственности для производителей добиться снижения количества контрафактной продукции невозможно. Идея Минздрава о маркировке на вредных продуктах, по мнению парламентария, также не поможет оградить потребителей от фальсификатов. Гехт отметила, что эта мера может стать вспомогательной.