Думе предложили упростить порядок предоставления гражданства детям

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, который предусматривает упрощенный порядок принятия в гражданство РФ детей в случаях, когда одним из родителей является иностранец.

Согласно документу, такому ребенку может быть предоставлено российское гражданство по заявлению родителя-россиянина и на это не потребуется согласие родителя-иностранца.

В пояснительной записке к проекту отмечено, что действующее законодательство о гражданстве требует обязательного согласия второго родителя, что нередко создает непреодолимое препятствие для предоставления ребенку российского гражданства. В то же время отсутствие у него такового делает невозможной его защиту в РФ и затрудняет родителю-россиянину реализацию своих прав, сообщает РИА «Новости».