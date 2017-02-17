Думе предложили упростить порядок предоставления гражданства детям
На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, который предусматривает упрощенный порядок принятия в гражданство РФ детей в случаях, когда одним из родителей является иностранец.
Согласно документу, такому ребенку может быть предоставлено российское гражданство по заявлению родителя-россиянина и на это не потребуется согласие родителя-иностранца.
В пояснительной записке к проекту отмечено, что действующее законодательство о гражданстве требует обязательного согласия второго родителя, что нередко создает непреодолимое препятствие для предоставления ребенку российского гражданства. В то же время отсутствие у него такового делает невозможной его защиту в РФ и затрудняет родителю-россиянину реализацию своих прав, сообщает РИА «Новости».
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