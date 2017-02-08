В Думе предложили строже спрашивать с чиновников за качество пешеходных переходов
Представитель Центрального штаба ОНФ и член думского комитета по транспорту Александр Васильев предложил усилить ответственность чиновников за ненормативное состояние пешеходных переходов в городах.
«Высокая опасность ДТП с участием пешеходов обусловлена не маленьким размером штрафа, а необустроенностью наших дорог», - цитирует его РИА ФедералПресс.
Васильев пояснил, что зачастую на пешеходных переходах не хватает дорожных знаков, отсутствует необходимая разметка, а тротуары нередко завалены неубранным снегом. «Такое несоблюдение элементарных правил со стороны администраций городов, которые ответственны за состояние пешеходных переходов, приводит к тому, что граждане-автомобилисты часто становятся заложниками ситуации», - подытожил он.
По словам Васильева, следует не увеличивать штрафы для воителей, а усилить ответственность чиновников, которые не обеспечивают должную безопасность пешеходных переходов.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии