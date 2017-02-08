В Думе предложили строже спрашивать с чиновников за качество пешеходных переходов

Представитель Центрального штаба ОНФ и член думского комитета по транспорту Александр Васильев предложил усилить ответственность чиновников за ненормативное состояние пешеходных переходов в городах.

«Высокая опасность ДТП с участием пешеходов обусловлена не маленьким размером штрафа, а необустроенностью наших дорог», - цитирует его РИА ФедералПресс.

Васильев пояснил, что зачастую на пешеходных переходах не хватает дорожных знаков, отсутствует необходимая разметка, а тротуары нередко завалены неубранным снегом. «Такое несоблюдение элементарных правил со стороны администраций городов, которые ответственны за состояние пешеходных переходов, приводит к тому, что граждане-автомобилисты часто становятся заложниками ситуации», - подытожил он.

По словам Васильева, следует не увеличивать штрафы для воителей, а усилить ответственность чиновников, которые не обеспечивают должную безопасность пешеходных переходов.

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Места: Россия
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