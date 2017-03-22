В Думе предложили сократить рабочий день в летнее время

Депутаты Госдумы готовят к рассмотрению законопроект, предусматривающий сокращение рабочего дня в летний период.

Законотворцы предлагают увеличить как минимум вдвое продолжительность обеденного перерыва. Свою инициативу они объясняют тем, что летом организм человека подвержен большим нагрузкам и утомляемости. Прием пищи в перерыв приводит к оттоку крови от нервной системы к пищеварительной, что вызывает сонливость и снижает работоспособность.

По мнению депутатов, более продолжительный перерыв будет способствовать и хорошему самочувствию работников, и повышению производительности труда.

Увеличенный обеденный перерыв не означает более продолжительный рабочий день. В проекте предусмотрено, что в летний период рабочая неделя должна составлять 35 часов, сообщает URA.RU.