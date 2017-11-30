В Думе предложили штрафовать за несоответствующие сезону шины

В Госдуме предложили ввести штрафы для водителей, не «переобувающих» автомобили в соответствии с сезоном.

С инициативой выступил замглавы думского комитета по транспорту и строительству Сергей Бидонько. Он также отметил, что регионам следует разрешить самим определять сроки эксплуатации шин.

Парламентарий напомнил, что комитет ранее разработал законопроект, в котором был предусмотрен штраф в размере до двух тысяч рублей за использование водителями покрышек, которые не соответствуют сезону, а также с изношенным протектором. Документ был подготовлен к первому чтению, но нижняя палата парламента его так и не рассмотрела, сообщает РИА «Новости».