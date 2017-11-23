В Думе предложили разрешить курение в поездах

Курение в поездах дальнего следования может быть разрешено, если к составам будут прицепляться специальные вагоны для курящих пассажиров.

«Пускай РЖД покупает и прицепляет специальные вагоны, где курильщики не будут мешать остальным людям, потому что нужно в первую очередь думать о тех, кто не курит», - цитирует «Парламентская газета» члена думского комитета по международным делам Виталия Милонова. Он также добавил, что билеты в такие вагоны следует продавать по более высоким ценам.

Советник гендиректора Федеральной пассажирской компании Олег Михайлов, в свою очередь, отметил, что подавляющее большинство поездов дальнего следования делают остановки примерно каждые два часа. По его мнению, вполне реально воздерживаться от курения в такой промежуток времени, а дымить можно на платформах, где это законом не запрещено.

Ранее в аэропорту Шереметьево высказались за возврат курительных комнат, пояснив, что пассажиры продолжают курить в туалетах, несмотря на законодательный запрет. Идею поддержал депутат Сергей Боярский, внеся на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект.