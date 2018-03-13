В Думе предложили рассмотреть дело Скрипаля в ОБСЕ

Обвинения Великобритании в адрес России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля голословны. Создавшуюся ситуацию следует обсудить в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Такого мнения придерживается спикер Госдумы России Вячеслав Володин. При этом он добавил, что Москва может потребовать у Лондона объяснений по случаям, ранее происходившим с гражданами РФ, «которых они затащили на свою территорию», передает РИА «Новости».

Ранее глава британского правительства Тереза Мэй заявила о «высокой доле вероятности» причастности России к отравлению Скрипаля. Однако при этом она не привела никаких доказательств.