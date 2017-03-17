В Думе предложили провести проверку американских СМИ

Госдума поручила комитету по информационной политике проверить CNN «Голос Америки» и «Радио Свобода» на соответствие российскому законодательству.

Инициатива такой проверки исходила от единоросса Константина Затулина, сообщает РИА «Новости». Он считает необходимым принять упредительные меры на возможные действия американской стороны в отношении телеканала RT.

Речь идет о законопроекте сенатора от Нью-Гемпшира Джин Шахин, предоставляющего Минюсту США дополнительные полномочия в сфере законодательства об иностранных агентах. По мнению Затулина, это позволит ведомству принять меры, направленные на нанесение ущерба и деловой репутации телеканала, и России в целом.