В Думе предложили провести проверку американских СМИ
Госдума поручила комитету по информационной политике проверить CNN «Голос Америки» и «Радио Свобода» на соответствие российскому законодательству.
Инициатива такой проверки исходила от единоросса Константина Затулина, сообщает РИА «Новости». Он считает необходимым принять упредительные меры на возможные действия американской стороны в отношении телеканала RT.
Речь идет о законопроекте сенатора от Нью-Гемпшира Джин Шахин, предоставляющего Минюсту США дополнительные полномочия в сфере законодательства об иностранных агентах. По мнению Затулина, это позволит ведомству принять меры, направленные на нанесение ущерба и деловой репутации телеканала, и России в целом.
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