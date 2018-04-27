Думе предложили приравнять курение к терроризму
Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов призвал строже наказывать пассажиров, закуривающих во время полета.
Поводом для такого предложения послужили сразу два произошедших накануне случая – две экстренные посадки самолетов внутренних рейсов из-за проигнорировавших правила бзопасности пассажиров.
«Нужно строже наказывать просто, строже. Приравнивать к теракту, провести несколько показательных судов, большие сроки дать этим людям. А то это мелкое хулиганство, ни о чем», - сказал Дельдюжов в интервью НСН. Он также добавил, что возврат курилок в аэропорты данную проблему не решит.
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