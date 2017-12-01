В Думе предложили ограничить оборот «Боярышника»

В Госдуме считают, что ограничения на продажи непищевых спиртосодержащих жидкостей предотвратят массовые отравления.

Так, член думского комитета по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров предлагает две меры. Первая из них состоит в введении акцизов а подобные жидкости.

«Если акцизы ввести, то эти «фанфурики» будут стоить дорого и никто их покупать не будет без особой необходимости. Сегодня они так дешевы потому, что они не проходят как спиртные напитки и, соответственно, им акцизы не требуются», - пояснил он «Парламентской газете».

В качестве второй меры депутат предлагает запретить продажу спиртосодержащих жидкостей без рецепта врача.

Парламентарий уведомил о своих инициативах Минфин, Минздрав, Роспотребнадзор и Росздравнадзор. После получения одобрений от этих ведомств он займется подготовкой законопроекта.

В конце прошлого года в Иркутскесвыше 70 человек насмерть отравились спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». После этого власти РФ ввели запрет на розничную продажу алкогольных суррогатов. Срок его действия продлялся жважды, последний раз – в октябре.