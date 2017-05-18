В Думе предложили ограничить срок работы губернаторов пятью годами
Депутат Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, который ограничивает срок полномочий губернаторов пятью годами.
Кроме того, авторы инициативы считают, что руководитель субъекта РФ должен замещать должность только один срок.
Свою идею парламентарии объясняют тем, что губернаторы решают задачи меньшего масштаба, нежели президент России, поэтому должны избираться на меньший срок, нежели глава государства.
Впрочем, предлагаемый ими проект допускает повторное последующее замещение губернатором должности, если на то будет согласие президента страны, сообщает РИА «Новости».
Следующая новость В Германии испытан высокочастотный плазменный двигатель
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии