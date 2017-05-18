В Думе предложили ограничить срок работы губернаторов пятью годами

Депутат Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, который ограничивает срок полномочий губернаторов пятью годами.

Кроме того, авторы инициативы считают, что руководитель субъекта РФ должен замещать должность только один срок.

Свою идею парламентарии объясняют тем, что губернаторы решают задачи меньшего масштаба, нежели президент России, поэтому должны избираться на меньший срок, нежели глава государства.

Впрочем, предлагаемый ими проект допускает повторное последующее замещение губернатором должности, если на то будет согласие президента страны, сообщает РИА «Новости».