В Думе предложили новый способ решения «квартирного вопроса»

Законодатели хотят разрешить россиянам брать кредиты с подросткового возраста.

Так, депутат Думы от ЛДПР Василий Власов считает, что у граждан должно быть право брать ипотечный кредит, а также сдавать недвижимое имущество в аренду уже в 14 лет. При этом парламентарий отмечает, что при погашении кредита сначала должен выплачиваться основной долг, а затем – проценты по нему. Это позволит снизить размеры пени в случае приостановки платежей.

По словам Васильева, сегодня большинство молодых людей не спешат брать ипотеку из-за низких доходов и нестабильной экономической ситуации в стране. Если россиянам будут выдавать кредиты на жилье в 14 лет, то к 30 годам он смогут обеспечить себя недвижимостью и создать семью, сообщает Ura.ru со ссылкой на РИА «Новости».