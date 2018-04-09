В Думе предложили новый способ регистрации в соцсетях

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предлагает усовершенствовать процедуру регистрации пользователей в социальных сетях для обеспечения и защиты прав пользователей.

По его мнению, следует ввести регистрацию по ID-адресу компьютера или СИМ-карты телефона. Таким образом будет защищена деятельность добросовестных пользователей, предпринимателей и публичных личностей и пресечена возможность распространения ложной информации от их имени.

Депутат подготовил соответствующий законопроект и намерен внести его на рассмотрение Госдумы. Он убежден, что такой методу убережет пользователей соцсетей от взломов их аккаунтов злоумышленниками.

Свинцов подчеркнул, что сегодня к соцсетям следует относиться как к серьезному бизнесу. В связи с этим необходимо законодательное регулирование в данной сере, пишет «Парламентская газета».