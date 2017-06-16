В Думе предлагают россиянам самим выбрать текст присяги

Нижняя палата российского парламента задумалась о привлечении населения к выбору варианта присяги для лиц, получающих гражданство РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал определение текста клятвы будущего гражданина ответственным шагом. Он отметил, что необходимо рассмотреть все предложенные варианты присяги, а с помощью народа – выбрать наиболее правильный текст, сообщает НСН со ссылкой на RT.

Идею о введении присяги ранее высказал президент России Владимир Путин. Он отметил, что подобная процедура существует в ряде зарубежных стран и предложил перенять их опыт.