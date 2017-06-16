В Думе предлагают россиянам самим выбрать текст присяги
Нижняя палата российского парламента задумалась о привлечении населения к выбору варианта присяги для лиц, получающих гражданство РФ.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал определение текста клятвы будущего гражданина ответственным шагом. Он отметил, что необходимо рассмотреть все предложенные варианты присяги, а с помощью народа – выбрать наиболее правильный текст, сообщает НСН со ссылкой на RT.
Идею о введении присяги ранее высказал президент России Владимир Путин. Он отметил, что подобная процедура существует в ряде зарубежных стран и предложил перенять их опыт.
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