В Думе озаботились прозрачностью долевого строительства

Долевое строительство должно стать более прозрачным и безопасным, иначе проблема обманутых дольщиков никогда не исчезнет. Об этом заявил глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Он рассказал, что в парламенте создана рабочая группа, которая занимается данным вопросом. В частности, депутаты хотят обязать Минстрой создать единую информационную систему контроля долевого строительства. В нее будут вноситься сведения обо всех застройщиках и возводимых объектах, а также случаях обмана дольщиков.

Наряду с этим обсуждается создание компенсационного фонда взамен не оправдавшей себя системы страхования. По мнению парламентария, он должен решить многие проблемы в данной сфере.

В интервью «Большой Москве», Николаев рассказал, что в России зарегистрированы около 45 тысяч обманутых дольщиков. Однако на самом деле их количество несколько раз больше. Дело в том, что в единый реестр пострадавшие от недобросовестных застройщиков граждане вносятся на основе заявлений, но далеко не все из них подали такие заявки.

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