В Думе оправдали действия Поклонской в отношении фильма «Матильда»
Думская комиссия по этике не нашла нарушений в действиях парламентария Натальи Поклонской в отношении фильма «Матильда». Об этом заявил глава комиссии Отар Аршаба.
Он рассказал ТАСС, что в комиссию из Генпрокуратуры поступила жалоба на Поклонскую от адвоката фильма режиссера «Матильды» Алексея Учителя. В ходе ее рассмотрения нарушений Поклонской депутатской этики выявлено не было.
Собеседник агентства подтвердил, что Поклонская подала запрос в Генпрокуратуру, касающийся фильма, поскольку к ней «обращалось большое количество граждан».
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