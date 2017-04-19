В Думе оправдали действия Поклонской в отношении фильма «Матильда»

Думская комиссия по этике не нашла нарушений в действиях парламентария Натальи Поклонской в отношении фильма «Матильда». Об этом заявил глава комиссии Отар Аршаба.

Он рассказал ТАСС, что в комиссию из Генпрокуратуры поступила жалоба на Поклонскую от адвоката фильма режиссера «Матильды» Алексея Учителя. В ходе ее рассмотрения нарушений Поклонской депутатской этики выявлено не было.

Собеседник агентства подтвердил, что Поклонская подала запрос в Генпрокуратуру, касающийся фильма, поскольку к ней «обращалось большое количество граждан».