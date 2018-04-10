В Думе одобрили идею о всеобщей проверке газового оборудования

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предоставляющий управляющим компания право заключать от имени жильцов домов договоры о техобслуживании внутриквартирного газового оборудования.

Парламентарии пояснили, что такие договоры должны заключать сами владельцы жилых помещений с газоснабжающей организацией. Однако далеко не все россияне соблюдают это требование законодательства. Примерно десятая часть собственников не имеют таких договоров.

Передача этой функции УК позволит охватить договорами все дома с газовым оборудованием в стране и вести полноценный мониторинг состояния газового хозяйства, передает РИА «Новости».

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