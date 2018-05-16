В Думе обвинили СМИ США в подстрекательстве к терроризму
Вице-спикера нижней палаты российского парламента Ирину Яровую возмутила реакция американского издания на открытие движения по Крымскому мосту.
Речь идет статье в еженедельнике Washington Examiner. Его автор назвал мост через Керченский пролив оскорблением Украины как государства и порекомендовал Киеву взорвать переправу.
Сославшись на Международную конвенцию о борьбе с бомбовым терроризмом, Яровая назвала публикацию подстрекательством к теракту. При этом вице-спикер сделала акцент на том, что документ был принят Генассамблеей ООН в Нью-Йорке и Штаты ратифицировали его.
словам Яровой, призывы к совершению терактов являются «летальной стадией свободы по-американски», сообщает РИА «Новости».
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