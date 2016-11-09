В Думе обсудят штрафы за ненадлежащее содержание газового оборудования

Госдума 9 ноября рассмотрит во втором чтении проект закона, предусматривающий наказание за нарушение правил эксплуатации и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Документ содержит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). За нарушение требований к качеству выполнения работ или отсутствие работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, а также за уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте, отказ в допуске специалиста для выполнения таких работ проект предлагает наказание в виде штрафа. Для граждан его размер составит 1-2 тысячи рублей, для должностных лиц – 5-20 тысяч рублей, для юрлиц – 40-100 тысяч рублей, сообщает агентство НСН.

Если вышеуказанные нарушения приведут к аварии или будут представлять угрозу для здоровья людей, то размеры штрафов значительно возрастут. Граждан будут штрафовать на сумму от 10 до 30 тысяч, должностных лиц – от 50 до 100 тысяч, юрлиц – от 100 до 400 тысяч рублей.