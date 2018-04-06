В Думе назвали цель новых санкций
Очередные ограничения, веденные Вашингтоном в отношении российских бизнесменов, направлены на ослабление отечественной экономики. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Сейчас санкции в отношении ведущих предпринимателей страны — это признание эффективности их бизнеса… Через санкции пытаются помешать как их бизнесу, так и экономическому развитию страны», - цитирует его РИА «Новости».
Володин добавил, что отечественным бизнесменам, попавшим под американские санкции, необходимо оказать поддержку.
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