В Думе назвали цель новых санкций

Очередные ограничения, веденные Вашингтоном в отношении российских бизнесменов, направлены на ослабление отечественной экономики. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сейчас санкции в отношении ведущих предпринимателей страны — это признание эффективности их бизнеса… Через санкции пытаются помешать как их бизнесу, так и экономическому развитию страны», - цитирует его РИА «Новости».

Володин добавил, что отечественным бизнесменам, попавшим под американские санкции, необходимо оказать поддержку.