В Думе назвали срок рассмотрения закона о реновации в третьем чтении

Парламентарии рассмотрят законопроект о реновации в третьем чтении на следующей неделе.

По словам спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, третье чтение запланировано на 14 июня, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что депутаты приняли документ во втором чтении, поддержав подавляющее большинство из более 130 поправок.

В настоящее время продолжается голосование жителей четырех с половиной тысяч московских пятиэтажек, внесенных в предварительный список домов, которые предназначены к сносу. Оно продлится до 15 июня.

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