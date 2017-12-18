В Думе назвали провокацией отзыв посла Молдовы в России

Отзыв Молдовой своего посла в России Андрея Негуцы является провокацией против президента республики Игоря Додона. Такого мнения придерживается глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

Он полагает, что противники Додона хотят таким образом ослабить его влияние на политику в преддверии выборов. По мнению Калашникова, отзыв дипломата мог быть инициативой лидера молдавской Демократической партии Владимира Плахотнюка.

«Он не гнушается никакими методами, в том числе он временно отстранил самого Додона от власти, когда ему нужно было подписать приказ о назначении министра обороны. Так что отзыв посла для консультаций в этом смысле — из этого же ряд», - цитирует депутата RT.

Сам президент Молдовы полагает, что цель провокации – сорвать его визит в Россию. Он подчеркнул, что планы свои менять не собирается, передает ТАСС.