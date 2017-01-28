В Думе назвали бредом обвинения Норвегии в адрес России
Глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов считает бредовыми обвинения норвежской стороны в адрес России в попытке оказания влияния на решения Нобелевского комитета.
«Это бред какой-то. Ясно, что на Нобелевский комитет у нас нет средств влияния, иначе бы, наверное, нашим согражданам чаще присуждали Нобелевские премии», - сказал он в интервью РИА «Новости».
Еще более абсурдной он счел идею награждения премией мира президента Украины Петра Порошенко. По словам Никонова, это «бред в квадрате», поскольку украинский лидер воюет с собственным народом.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Норвегии обвинили Россию в попытке не допустить вручения премии мира Порошенко и дискредитировать Нобелевский комитет.
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