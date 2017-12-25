В Думе настаивают на качественной защите пешеходов

С предложением внесения очередной поправки в Правила дорожного движения выступил депутат Вячеслав Лысаков.

Речь идет о пункте 4.1 ПДД, в котором говорится о ношении пешеходами предметов со светоотражающими элементами. Депутат предлагает его дополнить требованием соответствия этих предметов ГОСТу. Письмо с инициативой он направил в правительство России, сообщает «Парламентская газета».

В нем Лысаков отметил, что сегодня Россию наводнили низкокачественные световозвращающие наклейки, произведенные в странах Юго-Восточной Азии. Национальному стандарту, который требует, чтобы такие элементы были видны в свете фар за 300-400 метров и не теряли своих свойств от перепадов температур и стирок, они не соответствуют.

Глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов отметил, что в России световозвращающие пленки не производятся. По-настоящему качественная зарубежная продукция, соответствующая ГОСТу, стоит вдвое дороже азиатской. Однако последняя заполнила российский рынок по причине того, что нацстандарт носит исключительно рекомендательный характер. По мнению эксперта, если он станет обязательным, число сбитых пешеходов сократится.