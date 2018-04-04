В Думе не нашли оснований для расследования по пожару в Кемерове
Для проведения парламентского расследования по факту пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» нет оснований. Об этом заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Так он прокомментировал сообщения СМИ о намерении КПРФ инициировать проведения расследования трагедии парламентариями. По словам Пискарева, основаниями для такового могли быть неэффективные действия следователей СКР. Однако их активность не позволяет сказать, что расследование не продвигается.
«Оснований для создания параллельного расследования не имеется», - цитирует парламентария «Интерфакс».
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